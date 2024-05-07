Устроивший стрельбу в вузе Перми пытается доказать, что страдает психозом

Убивший шестерых человек о время стрельбы в Пермском университете Тимур Бекмансуров дошел до Верховного суда, пытаясь доказать, что страдает психозом. Он считает, что приговор на пожизненное заключение следует отменить, сообщает SHOT .

Молодой человек утверждает, что слабоумен, а также страдает психозом, а медэксперты не определили этого по ошибке.

Осужденный подавал уже две апелляции и кассационную жалобу. На заседании стрелок заявил, что с ним плохо поступили, что ему некорректно провели назначенные по делу экспертизы.

В начале доктора подозревали у него три диагноза: эмоционально-неустойчивое расстройство, смешанное расстройство и шизофрению. При этом ни один из них не удалось подтвердить.

По словам убийцы, ему давали транквилизаторы и именно поэтому исследования ничего не показали.

Прокурор в суде подчеркнул, что у молодого человека нет ни психозов, ни слабоумия. А на массовое убийство стрелок пошел намеренно, поэтому о смягчении приговора речь вести не нужно.

Первокурсник юрфака Бекмансуров расстрелял людей из ружья в Пермском университете 20 сентября 2021 года. Он убил шесть человек и ранил еще 23. 17 человек, убегая, выпрыгнули из окон и получили травмы.