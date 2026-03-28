Устойчивая теплая погода марта усилит весенний разлив рек в Московском регионе

В Московском регионе продолжается период весеннего половодья. Поскольку снеготаяние приближается к завершающей стадии и прогнозируются аномально высокие температуры, максимальный уровень паводка на реках еще не достигнут, об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Завершение марта и начало апреля (первые 2–3 дня) в области будут характеризоваться влиянием барического гребня. Это обеспечит в основном спокойные, хотя довольно облачные и сухие условия. Температурный фон ожидается на 6–8 градусов выше средних многолетних значений. В Москве до конца месяца в дневные часы ожидается от 15 до 17 градусов, на территории области — плюс 13–18 градусов. Апрель начнется с еще более теплой погоды, до плюс 17–19 градусов, однако к концу следующей рабочей недели температуры вернутся к показателям конца марта. Ночные значения постепенно выйдут из отрицательного диапазона.

Такие условия способствуют интенсивному таянию снега, запасы которого в южных районах еще составляют около 25 см. Это приведет в ближайшие 2–3 суток к повышению уровня воды в реках региона на 20–70 см ежедневно.

Подтопления пойм рек Северка и Пахра расширятся. На реках Нерская и Лусянка уровень приблизится к бровке поймы с потенциальным выходом воды на ее территорию. В течение ближайших 2–3 дней все реки Московской области окончательно очистятся от ледового покрова.

Согласно данным областного управления МЧС, возможны переливы воды через низководные мосты и местные автомобильные дороги, особенно в Домодедовском городском округе и Луховицком муниципальном округе. Также прогнозируется риск подтопления подвалов, стен и фасадов первых этажей зданий, низменных участков частных домов и дворовых территорий.

На тех водоемах, где ледяной покров еще сохраняется, он не является монолитным и может обладать недостаточной толщиной и прочностью. Выход людей и движение транспорта на такой лед представляет серьезную опасность.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.