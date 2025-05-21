Устав муниципалитета утвердили на заседании совета депутатов округа Люберцы

Депутаты окружного Совета утвердили Устав городского округа Люберцы на плановом заседании.

«Предварительно проект документа был вынесен на публичные слушания, а также рассмотрен профильной депутатской комиссией. Принятие нового Устава — обязательная процедура после объединения городских округов Люберцы и Дзержинский в единый муниципалитет с присоединением ряда населенных пунктов Раменского. В нормативном правовом акте с учетом новых границ прописаны населенные пункты муниципального образования — всего их 29», — сообщил председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Петр Ульянов.

Он также добавил, что административным центром установлен город Люберцы.

«Помимо этого, в связи с территориальными преобразованиями утвердили Положение о люберецкой Контрольно-счетной палате и рассмотрели вопрос о ликвидации КСП Дзержинского», — добавил Петр Ульянов.

Следующее заседание Совета депутатов запланировано на конец мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.