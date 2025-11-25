«Устаревшие» имена возвращаются: как называют детей в Новосибирске

В Новосибирске все больше и больше родителей выбирают простые славянские имена для своих детей, сообщает atas.info со ссылкой на региональный ЗАГС.

Имена, которые еще совсем недавно считались устаревшими, возвращаются. Такие простые славянские имена, как Мария, Дарья и Арина, в период советской эпохи пользовались огромной популярностью. Более того, ими нередко называли домашних животных: можно было встретить козу Дашу или свинку Машу. На сегодняшний день, согласно данным новосибирского ЗАГСа, эти имена входят в пятерку лидеров по популярности для новорожденных девочек наравне с международными Евой и Софией.

Объяснений этому феномену может быть несколько: во-первых, это общая усталость от сложных и пафосных имен, а во-вторых, простые русские имена могут восприниматься как символ стабильности, преемственности поколений, чего-то подлинного и надежного.

Схожая динамика наблюдается и в выборе имен для новорожденных мальчиков. В пятерку наиболее востребованных мужских имен вошли: Артем, Михаил, Тимофей, Александр и Матвей. Все эти имена уходят своими корнями в древнеславянскую культуру и связаны с православной традицией.

Данный тренд возвращения к традиционным именам сигнализирует об общей тенденции переосмысления культурных ценностей в современном российском обществе. Родители все чаще воспринимают имя не просто как приятное сочетание звуков, а как своего рода напутствие ребенку, соединяющее его с историческими корнями и культурными традициями предков.

