Установлены 3 особых дня: как поминать усопших в Великий пост

Во время будних дней Великого поста литургическое поминовение усопших в церкви не совершается. Чтобы не лишать умерших молитвенного представительства о них установлены три особых дня для молитвы о них, сообщил РИАМО настоятель Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря Игумен Варфоломей (Коломацкий).

Он уточнил, что это субботы 2-й, 3-й и 4-й недель поста. В 2026 году они приходятся на 7, 14 и 21 марта.

«Эта традиция сложилась исторически и имеет свое обоснование. Если христианин умирал во время Великого поста, то положенные особые поминовения в 3-й, 9-й и 40-й дни предписывалось перенести на ближайшую субботу, в которую совершалась панихида и литургия», — сказал игумен.

Как добавил священник, так как поминовение на литургии имеет особую важность, то и моление о новопреставленном стали соединять с ближайшей полной литургией, то есть в одну из суббот.

«Хотя поминать можно не только кровных родственников, мы в первую очередь должны молиться за ушедших родителей и прародителей, тех, от кого мы получили дар земной жизни. Важно быть лично на литургии и молиться за усопших, а не просто подать записку об упокоении или заказать сорокоуст», — подчеркнул собеседник.

Он также напомнил, что записки о поминовении можно подавать только за крещеных. За некрещеных следует молиться в храме и дома в личных молитвах, не возбраняется поставить свечу или подать милостыню.

