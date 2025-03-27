Установлена охранная зона дуба-долгожителя в Красногорске

Установлена охранная зона памятника природы областного значения «Дуб-долгожитель» в Красногорске. Одна из самых маленьких особо охраняемых природных территорий Подмосковья посвящена единственному дереву. Вновь установленная охранная зона имеет площадь 0,045 га. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Несмотря на скромные размеры, эта ООПТ особо ценна, как пример того, как может выжить кусочек природы в плотной городской застройке, в условиях интенсивного антропогенного воздействия. Даже если вблизи дуба проложить еще одну пешеходную дорожку, это может нарушить почвенную и гидрологическую среду ризосферы памятника. А между тем, этому уникальному дереву не менее 280 лет, оно более чем вдвое старше самого Красногорска. Поэтому мы просим жителей и гостей города как можно бережнее отнестись к долгожителю», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Последнее обследование показало, что черешчатый дуб находится в хорошем состоянии, крона неплохо развита для такого возраста: ее проекция составляет около 560 кв. м. Диаметр ствола дуба составляет 1,3 метра, высота — около 25 метров.

Жители Красногорска ценят одну из самых интересных достопримечательностей родного города и нередко обращаются в Минэкологии с просьбами держать его под особым контролем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.