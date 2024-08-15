Установлена личность бойца ВСУ, издевавшегося над пенсионером на окраине Суджи

Удалось установить личность военнослужащего ВСУ, который решил поиздеваться над пожилым местным жителем на окраине Суджи в Курской области, сообщает SHOT .

Каску СС на себя надел Василий Данилюк — уроженец Городенки в Ивано-Франковской области Украины. До того, как попасть в украинскую армию, мужчина занимался строительством.

«Похождения» 38-летнего украинца под Курском попали на видео, которое затем оказалось в Сети. На кадрах слышно, как солдат ВСУ кричит 74-летнему пенсионеру: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!».

Инцидент вызвал бурю негодования у интернет-пользователей, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал выплатить 5 млн рублей тому, кто сможет задержать Данилюка и его сослуживца, также ставшего героем ролика.