Установлен организатор многомиллионного хищения имущества МО РФ в Балашихе

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Ранее фигурантами данного дела стали Николай Грачев, Алексей Асташкин и Евгений Потапов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты похитили имущественный комплекс при реализации процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона», которое принадлежит Минобороны РФ.

Также следствие установило причастность к преступлению предпринимателя Сергея Овчинникова. Его считают фактическим организатором хищения. Именно Овчинников в итоге завладел имущественным комплексом в Балашихе, который стоит 244 млн рублей.

В отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело. Его объявили в розыск. Расследование дела о хищении имущества МО РФ продолжается.