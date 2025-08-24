Установку каркаса арт-объекта «Летний театр» завершают в парке Люберец

Работы ведутся в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура жизни» и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Специалисты подрядной организации проводят масштабные сварочные работы конструкций арт-объектов парка, обустраивают дорожную парковую сеть, завезена плитка на территорию для дальнейшей укладки. По проекту, помимо воссозданного по историческим эскизам арт-объекта „Летний театр“, будут обустроены новые спортивные и детские площадки, памп-трек, зона для выгула собак, установлены малые архитектурные формы и система видеонаблюдения», — сообщил руководитель ТУ «Малаховка — Красково» Павел Максимкин.

Завершить благоустройство Летнего парка планируется в IV квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.