Установили рекорд: продажи спиртного в РФ резко подскочили в 2023 году

В прошлом году продажи алкоголя в стране были рекордными за последние 9 лет, об этом говорят официальные данные. Особенно сильно увеличился спрос на крепкий алкоголь, сообщает «Коммерсант» .

Аналитики проекта «Если быть точным» наблюдают в РФ складывающийся тренд на рост потребления спиртного. Они провели анализ потребления алкоголя на основе статистики Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, Росстата и Росалкогольрегулирования.

В 2023 году количество алкоголя на потребителя старше 15 лет составило 8 л — это рекордный показатель за последние 9 лет.

При этом, как считают аналитики, реальный уровень потребления спиртного может быть практически на треть выше официальных данных. В РФ в обращении находится много незарегистрированного алкоголя, к которому относят не только контрафактную продукцию, а еще суррогаты и самогон.

Больше всего алкоголь в пересчете на душу населения в 2022 году употребляли жители Карелии, Ненецкого автономного округа (НАО) и Сахалина. Если брать незарегистрированное спиртное, то больше всего пили в Еврейской автономной области (ЕАО) и НАО.