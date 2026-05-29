Устали покупать: студенты МГЮА пытаются добиться установки кулеров с водой

Студентам МГЮА отказывают в установке в вузе кулеров с бесплатной водой, предлагая покупать воду в автоматах, так как это безопаснее. Молодые люди уже собрали 1,5 тыс. подписей за установку кулеров в корпусах, сообщил руководитель молодежной организации ЛДПР Марат Шипов.

По его словам, администрация вуза отвечает студентам на такие просьбы рекомендацией покупать воду в автоматах, так как кулеры «опасны», а также говорит, что у учебного учреждения не хватает на это средств.

«Питьевая вода для студентов — почему-то роскошь. Это не бытовой вопрос. Это показатель того, как вуз относится к тем, ради кого существует», — подчеркнул Шипов.

По данным главы молодежной организации, зарплата ректора МГЮА составляет 1,3 млн рублей. Но при этом в вузе не могут установить кулеры с бесплатной водой для студентов, как это делают в других учебных учреждениях.

Как уточнил глава инициативной группы, студенты годами просят вуз установить кулеры. Администрация либо просто отмахивается, либо говорит, что установка будет позже и ничего не делает.

По его словам, студенты просто устали платить, особенно в жару летом, несколько тысяч рублей в месяц за воду. С учетом небольшой стипендии, это приличная статья расходов.

Шипов добавил, что документы по этой ситуации будут переданы лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, чтобы решить данный вопрос. Кроме того, будет написано обращение в Рособрнадзор с требованием провести проверку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.