Успеть за весну: реально ли подготовить ребенка к ЕГЭ за 3 месяца

Если начать всерьез готовить ребенка к ЕГЭ в марте–апреле, то на хорошие баллы по экзамену можно не рассчитывать, сообщил РИАМО педагог и репетитор по русскому языку и литературе Иван Петрушин.

«Это, как правило, сейчас — март и апрель, потому что родители целый год не уделяют внимания экзаменам. Они обнаруживают, что ребенок не готов только после того, когда он в конце февраля пишет пробники. Потом родители судорожно ищут репетиторов и надеются, что они явят чудо и хоть как-то подготовят ребенка. Как правило, это история про подготовку на 65-70 баллов, это не про максимум», — сказал Петрушин.

Если репетитор с марта-апреля начинает заниматься с ребенком, у которого очень слабые базовые знания по предмету, то надеяться на результат выше 60 баллов не приходится. Петрушин отмечает, что таков возможный максимум.

«Если ребенок грамотен, начитан, умеет писать, то за это время его реально подтянуть до 80-85 баллов, дав ему понимание о том, как работает система ЕГЭ», — заключил репетитор по русскому языку.

