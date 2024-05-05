В Подмосковье принимают заявки на субсидии для поддержки производства овощей

Открыт прием заявок на предоставление субсидии в области поддержки производства овощей защищенного грунта. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Субсидия выдается на стимулирование производства продукции овощеводства защищенного грунта (огурцы, томаты), выращенной с применением технологии досвечивания.

«Господдержка способствует увеличению объемов производства овощей. С победителями отбора будут заключены соглашения для предоставления субсидий общей суммой более 59 млн рублей. Всего Министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Подать заявку для участия в отборе необходимо на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Сроки проведения отбора — до 6 мая включительно.

Объявление победителей состоится 15 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.