Успехи педагогических коллективов Большого Серпухова отмечены на региональном уровне

Две школы Серпухова вошли в ТОП-100 лучших в Московской области. 18 — ая средняя заняла 63 место, Гимназия «Протвино» — 79. Всего в «зеленую зону» вошли 16 школ округа. Итоги объявили сегодня в Доме Правительства Московской области на съезде учителей, передает пресс-служба администрации городского округа.

Награда Московской области — знак преподобного Сергия Радонежского вручена Народному учителю России, почетному жителю Серпухова, директору Губернского колледжа Александру Ивановичу Лысикову. Из 53 лет педагогического стажа — 39 он посвятил руководству колледжем.

Почетное звание Заслуженный работник образования Московской области присвоено директору Серпуховского колледжа Татьяне Фёдоровой и директору флагманской школы № 12 «Центр образования» Ольге Зендриковой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.