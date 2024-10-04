Успехи четырех педагогов из Подольска отмечены на региональном уровне

Четыре педагога из Подольска удостоены областных наград и премий. Отличившихся поздравил с наступающим профессиональным праздником глава региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор школы № 18 имени Подольских курсантов Елена Корастылева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Благодаря ее умелому руководству с 2013 года образовательное учреждение неоднократно входило в топ-100 лучших школ Подмосковья. Дети в образовательном учреждении добиваются высочайших успехов в учебе, творчестве и патриотической деятельности.

Почетную грамоту Президента РФ вручили Павлу Красновиду. Его знают многие жители не только Подольска, но и страны. Победитель конкурса «Педагог года Подмосковья», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России», уже второй десяток лет он преподает географию в гимназии имени Подольских курсантов.

Еще два учителя удостоены премии губернатора Московской области.

Елена Сургай преподает историю в гимназии № 7 больше 12 лет. Обучению детей она отдала четверть века. Главное для нее — не просто рассказать о событиях давно минувших дней, но и научить ребят думать и анализировать, не допускать фактов фальсификации истории. Важной частью своей работы она считает общение с участниками исторических событий, посещение значимых мест.

Алефтина Арлова — учитель русского языка и литературы с более чем 40-летним стажем, почетный работник общего образования, отличник народного просвещения. С 1993 года работает в лицее Климовска. Сама является его выпускницей и очень гордится этим.

«Благодарю наших педагогов за эту важную работу, безупречность которой признана на самом высоком уровне! Будущее наших детей в надежных руках», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.