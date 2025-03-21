Услышали голос: в Прокопьевске школьники пытались вывести из строя домофон

По информации ведомства, сообщения о хулиганском поведении появились в социальных сетях. Жители города разместили в Сети видео, на котором зафиксировано, как группа из четырех подростков нажимает кнопки домофона у подъезда, использует ненормативную лексику и пытается повредить устройство. Кроме того, в полицию обратилась 39-летняя жительница дома на улице Гагарина, сообщив о повреждении домофона около второго подъезда.

Правоохранителям удалось установить личности хулиганов, которыми оказались четверо школьников в возрасте от 14 до 16 лет, состоящие на профилактическом учете. Как рассказали сотрудники полиции, во время прогулки в районе проспекта Гагарина подростки услышали голос из домофона и, подойдя к подъезду, стали нажимать на кнопки ради развлечения. Заметив камеру, они попытались залепить ее снегом. В это время одна из жительниц дома наблюдала за происходящим с помощью онлайн-трансляции с этой самой камеры. Женщина сделала подросткам замечание с балкона, после чего они ушли.

Сотрудники полиции провели со школьниками разъяснительную беседу о последствиях умышленного повреждения имущества. В отношении родителей были составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», отметили в пресс-службе. Собранные материалы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.