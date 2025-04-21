Услуги регоператора уже доступны в отделениях МФЦ в 13 округах Подмосковья

Теперь жители Домодедова, Можайска, Коломны и Талдома тоже могут получить консультацию и оформить услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Новый формат работы региональных операторов с населением через МФЦ очень востребован, поэтому география размещения окон региональных операторов в МФЦ постоянно расширяется», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В центрах «Мои Документы» консультируют по вывозу отходов из СНТ, оформлению заявлений и возможности получения справок и актов сверок в части обращения с ТКО, а также по заключению договоров на обслуживание и приему заявок на вывоз отходов для юридических лиц.

С адресами МФЦ, в которых предоставляются услуги регоператора, а также с режимом работы специалистов можно ознакомиться на нашем сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.