Услуга выписки из домовой книги стала самой популярной в Подмосковье

Услуга «Выписка из домовой книги» стала самой востребованной на региональном портале госуслуг на прошлой неделе — жители Подмосковья оформили ее онлайн более 13,3 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Второе место по числу обращений заняла компенсация за домашний телефон — подано свыше 7,1 тыс. заявлений. На третьей позиции — выдача и замена социальной карты жителя Московской области, этой услугой воспользовались более 6,9 тыс. раз.

В пятерку наиболее востребованных также вошли запись в кружки и секции — более 4,1 тыс. заявлений, а также присвоение адреса — свыше 4 тыс. обращений.

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Оформить их можно и через мобильное приложение «Добродел». Для получения услуг требуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.