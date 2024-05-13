Усиленные проверки аттракционов в Подмосковье проводились и в праздничные дни

10 мая инспекторы управления Гостехнадзора Минэкологии проверили 20 мест эксплуатации развлекательных технических средств. Контрольные (надзорные) мероприятия проводились в парках городских округов Балашиха, Реутов, Истра, Красногорск, Серебряные Пруды, Коломна, Мытищи, Королев, Луховицы, Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Несмотря на праздничные дни, контрольные мероприятия по проверке аттракционов не прекращались. Специалистами Гостехнадзора было проверено 20 мест эксплуатации и 79 различных аттракционов. По результатам проведенных контрольных мероприятий, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов, не выявлено», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Недавно инспекторы Гостехнадзора Минэкологии проверили 173 подмосковных аттракциона в Подмосковье.

По результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий были выявлены нарушения законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов. В городских округах Пушкино и Мытищи были выявлены незарегистрированные в управлении Гостехнадзора развлекательные технические средства, эксплуататорам которых объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

«Мы следим за соблюдением правил эксплуатации аттракционов в Московской области. Инспекторы своевременно выявляют и пресекают нарушения, беседуют с эксплуататорами технических средств для устранения недочетов и понимания ответственности, которую они несут за жизни и здоровье наших граждан», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.