Ушла из жизни первый заместитель гендиректора «России сегодня» Галина Кожина
25 июня умерла первый заместитель гендиректора «России сегодня» Галина Кожина. Она скончалась после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью, сообщает РИА Новости.
Галина Ивановна устроилась на работу в агентство печати «Новости» (АПН) в 1987 году. Изначально она была старшим бухгалтером управления делами, но прошла длинный путь и стала первым заместителем гендиректора ведущей российской международной медиагруппы.
В компании о ней отзывались с теплотой. Кожина была чутким и внимательным сотрудником, внесшим большой вклад в успешное решение финансовых и экономических задач «России сегодня».
«Случившееся — огромная утрата для всех нас», — пишет РИА Новости.
За свои заслуги Кожина была награждена орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой президента России и другими высокими наградами.
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