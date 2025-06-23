Умер трубач рок-группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

На 80-м году жизни скончался заслуженный артист России и трубач петербургской рок-группы «АукцЫон» Юрий Парфенов, сообщает SHOT .

Парфенов умер в окружении родных в своем доме в Подмосковье. Причиной смерти джазового музыканта стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние три года.

Парфенов родился 19 января 1946 года в населенном пункте Булгаково в Башкортостане. Окончил Фрунзенское музыкальное училище (Киргизская ССР) и Ташкентскую государственную консерваторию. В 1984 году подмосковную Балашиху и работал в оркестре Олега Лундстрема.

В 1992 году Парфенов стал участником фри-джазового ансамбля «Три О» Сергея Летова, а позднее присоединился к Оркестру московских композиторов. Участником рок-группы «АукцЫон» стал в 2011 году.

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