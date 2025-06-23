Умер актер из сериала «Бандитский Петербург» Евгений Стратан

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Российский актер Евгений Стратан, прославившийся благодаря роли в телесериале «Бандитский Петербург», умер в возрасте 56 лет, сообщается на сайте kino-teatr.ru .

Стратан ушел из жизни 12 мая. В этот момент он находился в родной Молдавии. Причина смерти — перенесенный инсульт.

Мужчина начал сниматься в кино с 2005 года. Впервые он появился на экранах в фильме «Первый после Бога». Также он снимался в таких лентах, как «Сонька Золотая Ручка», «Литейный», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Лиговка».

Наибольшую популярность ему принесла роль бандита по кличке Слон в телесериале «Бандитский Петербург — 10».

Ранее стало известно о смерти актера и режиссера Московского театра кукол Владимира Доронина. Ему было 69 лет.