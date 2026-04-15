Усадьба Горенки станет центральной площадкой «Диктанта Победы» в Балашихе

В 2026 году диктант посвящен 130-летию маршала Георгия Жукова. 24 апреля в Балашихе будут работать около 60 площадок: школы, библиотеки и колледжи примут сотни участников.

«„Диктант Победы“ проводится ежегодно с 2019 года в рамках партпроекта „Историческая память“. Впервые акция прошла 7 мая в честь 74-летия Великой Победы и объединила более 150 тысяч участников из 24 стран. Сегодня она стала важной частью патриотического воспитания, объединяющей поколения», — рассказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Для многих участие в патриотической акции «Диктант Победы» — семейная традиция. Оксана Ромашова — многодетная мама. Ее младший сын в сентябре пойдет во 2-й класс, дочь — в 6-й, а старший сын уже закончил школу.

«Я готовлюсь к урокам истории вместе с детьми, мы часто смотрим историческое кино. Мне очень интересно проверить, достаточно ли моих знаний для такого серьезного испытания. „Диктант Победы“ покажет результат», — отметила Оксана Ромашова.

Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов о ключевых сражениях и героях. В Балашихе ежегодно растет число участников, и с каждым годом акция привлекает все больше молодежи. Написать диктант может каждый независимо от возраста и уровня подготовки. Главное — интерес к истории и желание сохранить память о героическом прошлом страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.