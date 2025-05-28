Уровень воды в Вишняковском пруду Балашихи поднялся на 80 см

На Вишняковском пруду в округе Балашиха были проведены работы, призванные улучшить его состояние и обеспечить долгосрочную стабильность. Ключевым этапом стал плановый ремонт гидротехнического сооружения, построенного еще в 1968 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

27 мая была произведена замена устаревшего затвора — механизма, играющего решающую роль в регулировании уровня воды и обеспечении безопасного функционирования всего водного объекта. С учетом возраста сооружения, эта модернизация была критически важна для предотвращения возможных аварийных ситуаций и поддержания пруда в оптимальном состоянии.

«Был произведен плановый ремонт по замене затвора. После этого гидротехническое сооружение находится в нормативном состоянии. Это означает, что теперь оно не только функционирует в штатном режиме, но и полностью соответствует современным требованиям безопасности и эффективности», — сказал начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ян Вергун.

В ночь на среду уровень воды в Вишняковском пруду поднялся на 80 см. На данный момент процесс наполнения пруда продолжается, что свидетельствует о планомерном достижении проектного уровня, необходимого для оптимального функционирования всей водной системы.

Помимо этого, в Вишняковском пруду были проведены мероприятия по углублению русла.

По вопросу гибели рыбы ниже русла реки Горенка будет проведена выездная проверка специалистами отдела экологии администрации Балашихи. По достижению нормативного уровня воды в Вишняковском пруду будет проведено зарыбление водоема. Информация о дате и месте проведения будет размещена дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.