Уроки истории повторяют на конференции «Петровские города» в Екатеринбурге

На Всероссийской научно-практической конференции «Петровские города», проходящей в Екатеринбурге, ученые и представители власти обсуждают важные уроки истории. Этот город был основан Петром Великим на берегу реки Исети, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

И.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков отметил, что в истории Урала отчетливо прослеживается влияние Петербурга, и наоборот. Уральские металлы и самоцветы стали основой для знаменитых чугунных решеток петербургских мостов, малахитовых колонн в Исаакиевском соборе и малахитового зала Эрмитажа.

В эпоху правления первого императора России на Урале началось активное развитие горнозаводской индустрии. На сегодняшний день Свердловская область продолжает оставаться «опорным краем державы» благодаря своим металлургическим и машиностроительным предприятиям.

Многие уральские города, включая Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский, были основаны с учетом идей петербургских архитекторов. В Екатеринбурге также работает филиал Государственного Эрмитажа, и сохранение исторического наследия петровских реформ стало ключевой темой конференции. Участники убеждены, что опыт Петра Великого остается актуальным и сегодня.

«Вся история развития нашего города прошла под знаком петровских реформ, и основание нашего города именно Петром. И те основы, которые были заложены тогда, 300 лет назад, позволяют нам в общем-то оставаться одним из самых динамично развивающихся регионов», — подчеркнул глава Екатеринбурга Алексей Орлов.