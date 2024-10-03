Уроки чистоты продолжают проводить для школьников Подмосковья

На территории Московской области продолжается работа по просвещению учеников старших и младших классов в сфере ответственного обращения с отходами и имуществом общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В рамках планового визита инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области посетил СОШ № 15 имени Б. Н. Флерова городского округа Королев.

«Подобные уроки мы начали проводить на регулярной основе, 1-2 раза в месяц, а также по запросу школ региона. Директора учебных учреждений всегда с радостью откликаются на экологические инициативы. Это хорошая повестка, которая нуждается сегодня в дополнительном освещении. Наши инспекторы с ответственностью подходят к этой работе, готовят интересные игры, викторины и красочные листовки для детей», — сказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.

Урок был посвящен:

безопасности на детских игровых площадках;

правилам обращения с общедомовым имуществом;

газовой безопасности;

способам утилизации отходов;

переработке вторичного сырья;

правилам посещения придомовой территории.

С целью закрепления материала сотрудники ведомства провели для школьников интерактивную игру «Два бака», предложили попробовать свои силы в решении кроссворда по пройденной теме, а также продемонстрировали обучающий мультфильм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.