Уроки чистоты продолжают проводить для школьников Подмосковья
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области продолжается работа по просвещению учеников старших и младших классов в сфере ответственного обращения с отходами и имуществом общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В рамках планового визита инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области посетил СОШ № 15 имени Б. Н. Флерова городского округа Королев.
«Подобные уроки мы начали проводить на регулярной основе, 1-2 раза в месяц, а также по запросу школ региона. Директора учебных учреждений всегда с радостью откликаются на экологические инициативы. Это хорошая повестка, которая нуждается сегодня в дополнительном освещении. Наши инспекторы с ответственностью подходят к этой работе, готовят интересные игры, викторины и красочные листовки для детей», — сказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.
Урок был посвящен:
- безопасности на детских игровых площадках;
- правилам обращения с общедомовым имуществом;
- газовой безопасности;
- способам утилизации отходов;
- переработке вторичного сырья;
- правилам посещения придомовой территории.
С целью закрепления материала сотрудники ведомства провели для школьников интерактивную игру «Два бака», предложили попробовать свои силы в решении кроссворда по пройденной теме, а также продемонстрировали обучающий мультфильм.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.