Урок профориентации организовали для мытищинских старшеклассников

Профориентационное мероприятие для подрастающего поколения состоялось на базе Дома Юнармии школы № 3 имени генерал-лейтенанта Б. А. Феофанова. Студенты Государственного университета просвещения посетили школу и рассказали старшеклассникам о возможностях, которые предлагает их университет, уделив особое внимание факультету основы безопасности жизнедеятельности, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

После интересного рассказа прошло практическое занятие, на котором наши ученики смогли надеть боевую одежду пожарного, попробовать себя в управлении БПЛА и изучить основы первой помощи.

Урок сопровождался присутствием руководителя ассоциации педагогов Московской области «Учителя ОБЖ» Дениса Ковалева, который рассказал участникам о привилегиях участия в олимпиадах и о возможностях, которые открывает Государственный университет просвещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.