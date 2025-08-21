Упрощен порядок вырубки аварийных деревьев для сетевых организаций в Подмосковье

«Мы упрощаем порядок направления уведомлений о вырубки деревьев, в том числе аварийных, в охранных зонах для сетевых компаний в Подмосковье, чтобы обеспечить оперативное восстановление энергоснабжения после непогоды. Новый электронный сервис „Уведомления по вырубке объектов“ позволит оперативно уведомлять организации о проведении работ в охранных зонах и значительно упростит взаимодействие с организациями», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Что упростилось? Теперь можно уведомлять о вырубке деревьев в охранных зонах через личный кабинет лесопользователя. Весь процесс — полностью в цифровом формате.

В сервис входят три услуги:

«Уведомление о начале проведения работ по вырубке древесины»;

«Уведомление о готовности к безвозмездной передаче древесины Министерству обороны РФ»;

«Уведомление о завершении работ по вырубке древесины».

Как подать уведомление.

Все через Геопортал Подмосковья.

Авторизуйтесь через ЕСИА.

Если у вашей организации ещё нет доступа к Личному кабинету, запросите его в техподдержке РГИС МО.

Подавайте заявления.

Все для того, чтобы восстановить энергоснабжение в Подмосковье быстро и безопасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.