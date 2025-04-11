Управляющие компании Реутова готовятся к общеобластному субботнику

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В Реутове состоялось плановое совещание «Час ЖКХ», посвященное подготовке к предстоящему субботнику и решению актуальных вопросов городского благоустройства. Как и во всех муниципалитетах Подмосковья, масштабная уборка территории в наукограде запланирована на 26 апреля, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Управляющие компании доложили о готовности к проведению работ по озеленению и уходу за зелеными насаждениями. В настоящее время завершается закупка необходимого инвентаря.

Значительная часть обсуждения была посвящена вопросам содержания жилищного фонда. Участники совещания проанализировали текущее состояние многоквартирных домов и прилегающей инфраструктуры, определив первоочередные меры по улучшению ситуации.

Отдельно рассмотрели ситуацию с завершением работ по благоустройству на Транспортной улице, где после прокладки газопровода остались нерешенные вопросы.

«По обращению жителей мы немедленно организовали проверку. Подрядчик дал четкие обязательства завершить все работы по благоустройству до конца следующей недели. Этот вопрос будем держать на контроле», — подчеркнул заместитель главы городского округа Владимир Климов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.