Управляющая компания «Подольск» расчищает дворы на Красногвардейском бульваре

Семь дворников и трактор чистят от снега двор дома № 23 на Красногвардейском бульваре. Они убрали колею, которая образовалась на проезжей части двора, и расчистили входные группы, сообщила пресс-служба администрации городсокго округа Подольск.

Мастер санитарного содержания Кирилл Сергеев отметил, что бригады работают ежедневно. Сегодня они расчищают от снега и другие дворы. Его бригада дальше приступит к уборке двора на Пахринском проезде, 10.

Также Кирилл Сергеев отметил, что его бригада — дружная, с пониманием относится к большому объему работ. Когда устают, поддерживают друг друга и поднимают настроение шутками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.