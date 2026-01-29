Управляющая компания «Подольск» расчищает дворы Климовска после снегопада

сегодня в 17:17

Сотрудники управляющей компании «Подольск» с раннего утра 29 января убирают снег во дворах микрорайона Климовск в Подмосковье.

В Климовске 29 января сотрудники управляющей компании «Подольск» начали уборку снега во дворах с семи часов утра. Работы стартовали на улице Западной, затем техника и рабочие перешли к домам на улицах Мичурина, Заводской и Молодежной.

Из-за обильных снегопадов бригады работают в усиленном режиме. Для расчистки внутридворовых проездов используют трактор, а подходы к подъездам очищают вручную лопатами.

Мастер по санитарному содержанию Анастасия Романова отметила, что несмотря на сильный снегопад, сотрудники не прекращают работу и продолжают поддерживать порядок во дворах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.