Управление возбудило дело против ООО «Клиника Генотек Здоровье»

В управление обратился гражданин. Он сообщил, что на его электронную почту приходили письма с рекламой услуг общества.

По итогам рассмотрения обращения Управление возбудило дело в отношении ООО «Клиника Генотек Здоровье». Признаки нарушения усмотрели в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Дело связано с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе. Если вину общества установят, ему грозит штраф по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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