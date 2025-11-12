Управленческие команды станут участниками нового сезона конкурса «Лидеры России»

Стартовал прием заявок на шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс впервые проходит в новом формате — «Лидеры России. Команда», его участниками станут управленческие команды. Регистрация продлится до 29 декабря 2025 года на сайте Лидерыроссии.рф. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко сообщил, что участниками нового конкурса «Лидеры России. Команда» впервые станут не просто руководители, а управленческие команды.

Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.

«За 8 лет существования конкурса «Лидеры России» была создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой в мире не существует. За пять сезонов на участие в конкурсе „Лидеры России“ было подано более 1 млн заявок от управленцев из 89 регионов и 150 стран мира. Высокие назначения получили более 650 человек. В предыдущих сезонах конкурс был индивидуальным, лидеры показывали высокую личную эффективность, интеллект, управленческие навыки, аналитические данные. Но сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьезных задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой. А если управленец не может собрать людей вокруг себя, возникают вопросы к его лидерским способностям. Все-таки командность, коллективная работа — это то, что свойственно российским традиционным ценностям. В этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами из пяти человек, которые связаны друг с другом совместной деятельностью», — отметил Сергей Кириенко.

Участниками конкурса станут профессиональные команды руководителей в составе пяти человек от 18 до 55 лет с управленческим опытом у каждого конкурсанта от 2 лет. Участие доступно как гражданам России, так и представителям зарубежных государств. Подать заявку можно до 29 декабря 2025 года на сайте Лидерыроссии.рф.

«До сих пор у нас действовало правило, что победители предыдущих сезонов «Лидеров России» в конкурсе участвовать не могут. Сейчас мы это правило снимаем. Победители могут формировать свои команды и приходить на конкурс. Тем более что и главный приз меняется — это обучение в Высшей школе государственного управления президентской академии по программе, аналогичной «Школе губернаторов», — добавил Сергей Кириенко.

Участники могут зарегистрироваться в одной из четырех категорий: государственные управленческие команды (команды, представляющие федеральные или региональные органы власти, муниципальные органы власти, муниципалитеты); управленческие команды корпораций (команды, представляющие крупные коммерческие или государственные компании/организации, выручка которых по данным за 2024 год составила более 30 млрд рублей); управленческие команды организаций (функциональные команды, представляющие любые организации и компании); сборные управленческие команды (команды, сформированные добровольно из управленцев, не привязанных к одной организации). Во всех категориях, кроме «Сборных команд», команда должна представлять реальную рабочую группу, сотрудники которой работают вместе (структурно или функционально) не менее одного года в одной организации.

Ректор Президентской академии, председатель правления президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал об истории конкурса «Лидеры России», отметив, что одно из главных достижений проекта — сильное сообщество управленцев.

«Не верится, что мы сегодня запускаем уже шестой сезон конкурса «Лидеры России». Хорошо помню, как все начиналось. Тогда Президент России, дав поручение провести такой конкурс, точно попал в ожидания общества. Для всей нашей команды запуск был вызовом, ведь ничего подобного в мире в таких масштабах не проводилось. На мой взгляд, одним из главных результатов конкурса стало сообщество единомышленников, которое „Лидерам России“ удалось создать. Они объединены добрыми делами, идеями помощи детям, участникам специальной военной операции, тем, кто нуждается в поддержке. Я уверен, что запуск командного конкурса преумножит все эти результаты», — сказал Комиссаров.

Шестой сезон проекта «Лидеры России. Команда» пройдет до лета 2026 года. Результаты заявочной кампании будут объявлены после новогодних праздников. Дистанционный этап и онлайн-тестирования состоятся в январе–феврале следующего года. Онлайн-полуфиналы по категориям пройдут весной — в марте–мае 2026 года. Очные финальные мероприятия состоятся в июне 2026 года в Мастерской управления «Сенеж».

Специально для профессиональной экспертизы оценочных заданий, ориентированных на команды, создан новый орган — Консультационный совет, который будет формировать рекомендации к конкурсным испытаниям, их тематикам и форматам. В состав совета вошли руководители по управлению персоналом государственных структур и крупных коммерческих компаний.

Перед пресс-конференцией состоялось заседание Наблюдательного совета конкурса, на котором была утверждена концепция нового сезона и принято решение о запуске проекта. Члены Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» поделились ожиданиями от нового сезона и рассказали об изменениях в методологии конкурса.

«Мы, члены Наблюдательного совета, видим, как конкурс меняется, становится лучше, мы реагируем на вызовы, запросы общества и государства. Потрясающая идея оценивать управленцев командами. Как спортсмен скажу, что командные виды спорта совсем по-другому настраивают нас на национальный дух и победу, они транслируют наши интересы, умение быстро реагировать и мобилизоваться. Ведь одного человека легче уговорить свернуть с пути, но команду практически невозможно! Я рада, что в конкурсе создать свои команды смогут и спортсмены. А еще, теперь есть особая возможность объединиться для женщин, создать свои команды и проявить себя наравне с мужчинами», — отметила депутат Госдумы РФ седьмого созыва, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Светлана Журова.

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.

За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Среди них 7 заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, 2 сенатора Российской Федерации, 22 депутата Государственной думы VIII созыва, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 5 глав субъектов Российской Федерации, 16 глав российских городов и муниципальных образований, 13 вице-губернаторов и заместителей председателя региональных правительств, 36 руководителей региональных министерств и ведомств. Участники получили более 200 назначений в коммерческом секторе.