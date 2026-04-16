Уполномоченный в Пушкинском поздравила тружениц тыла

Поздравление тружениц тыла прошло 15 апреля в городском округе Пушкинский. Уполномоченный главы округа Нина Ушакова навестила Антонину Иванчукову и Галину Архипову и вручила им подарки к дням рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Галине Архиповой исполнилось 97 лет, Антонина Иванчукова отметила 94-й день рождения. Обе женщины — труженицы тыла, чья юность пришлась на годы Великой Отечественной войны. В тяжелое время они работали для фронта и внесли вклад в общую Победу.

Во время встречи Нина Ушакова подчеркнула, что испытывает глубокое уважение к ветеранам.

«В их глазах — память десятилетий, в их улыбках — доброта, прошедшая через войну и послевоенные трудности, в их словах — мудрость, которую не найдешь ни в одной книге», — поделилась Нина Ушакова.

От имени главы городского округа Пушкинский Максима Красноцветова она вручила именинницам подарки и передала поздравительный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Дорогие наши героини! Низкий вам поклон за труд, за вашу стойкость, за то, что вы есть. Долгих вам лет жизни!» — написала Нина Ушакова в своем канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.