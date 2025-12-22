Уполномоченный по правам человека в Подмосковье посетила СИЗО в Можайске

Накануне уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с членами ОНК Подмосковья в сопровождении сотрудника аппарата Уполномоченного и ГУФСИН посетила СИЗО-10, расположенное в городе Можайске. Совместно они проверили условия содержания в учреждении, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что условия содержания в ряде камер СИЗО-10 якобы не соответствуют нормам: в помещениях холодно, протекают потолки, якобы обнаружены грызуны.

В ходе выезда региональный омбудсмен и представители ОНК обошли камеры, где содержатся обвиняемые и подозреваемые женщины, душевую, медицинский кабинет и пищеблок.

В рамках проверки и бесед с лицами, содержащимися под стражей, выяснилось, что несколько камер нуждается в косметическом ремонте, ввиду имеющихся протечек. Также представителями общественности отмечено, что в 7 камерах недавно проведен косметический ремонт.

Вместе с тем информация о том, что в камерах присутствуют крысы, не подтвердилась. Жалоб и заявлений на холод в камерах от обвиняемых и подозреваемых не поступало. В учреждении организовано бесперебойное городское централизованное отопление.

Данная информация отражена в соответствующем акте по проверке соблюдения прав человека, в котором отмечены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Ситуация с протечкой крыши режимного корпуса № 2 находится на контроле ГУФСИН. Одновременно в отношении подрядчика, который осуществлял ремонт крыши, ведется претензионно-исковая работа. В камерных помещениях, нуждающихся в косметическом ремонте, в согласованные с омбудсменом сроки, в ближайшее время будет проведен ремонт.