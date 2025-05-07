UPI One World: как оплачивать покупки в Индии без банковской карты

Для использования системы не требуется ни индийская банковская карта, ни открытие счета в местном банке — достаточно лишь паспорта и действующей визы.

Система уже доступна через несколько мобильных приложений: CheQ, IDFC First, Mony и NamasPay. Пополнять виртуальный кошелек можно как наличными в сертифицированных обменниках (прежде всего в аэропортах), так и переводом с действующей в Индии карты. Особенно удобно то, что при выезде из страны остаток средств можно легко снять.

Главное преимущество для российских туристов — возможность повсеместно расплачиваться через QR-коды, которые в Индии принимают везде: от крупных торговых центров до уличных лотков с фруктами. Это решает проблему с наличными, когда продавцы часто не могут дать сдачу с крупных купюр.

Эксперты отмечают, что новая система особенно актуальна на фоне ограничений с международными картами. UPI, будучи индийским аналогом российской Системы быстрых платежей, ежедневно обрабатывает миллионы транзакций по всей стране, гарантируя надежность и безопасность расчетов.