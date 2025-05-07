UPI One World: как оплачивать покупки в Индии без банковской карты
Национальная платежная корпорация Индии запустила специальный сервис UPI One World для иностранных туристов, включая граждан России, сообщает РБК.
Для использования системы не требуется ни индийская банковская карта, ни открытие счета в местном банке — достаточно лишь паспорта и действующей визы.
Система уже доступна через несколько мобильных приложений: CheQ, IDFC First, Mony и NamasPay. Пополнять виртуальный кошелек можно как наличными в сертифицированных обменниках (прежде всего в аэропортах), так и переводом с действующей в Индии карты. Особенно удобно то, что при выезде из страны остаток средств можно легко снять.
Главное преимущество для российских туристов — возможность повсеместно расплачиваться через QR-коды, которые в Индии принимают везде: от крупных торговых центров до уличных лотков с фруктами. Это решает проблему с наличными, когда продавцы часто не могут дать сдачу с крупных купюр.
Эксперты отмечают, что новая система особенно актуальна на фоне ограничений с международными картами. UPI, будучи индийским аналогом российской Системы быстрых платежей, ежедневно обрабатывает миллионы транзакций по всей стране, гарантируя надежность и безопасность расчетов.