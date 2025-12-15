Упаковочную пленку из отходов начали производить в Подмосковье

За полтора года почти 2,5 тысячи тонн упаковочной пленки переработали в гранулы, которые стали сырьем для новой упаковки. По сути, из старой упаковки, которая стала отходом, сделали новую. В противном случае старая упаковка отправилась бы на полигоны.

Проект победил в Зеленой Премии — 2025 в номинации «Корпоративные проекты». Из магазинов и складских комплексов сети в Москве и области собирают и передают упаковочную пленку компании «Ван-Маркет». На мощностях компании перерабатывают ее и производят из полученного сырья 6 артикулов продукции. Готовая новая упаковка поступает в магазины «Лемана ПРО» для дальнейшей продажи. Уже более 394 тысяч человек приобрели ее. Благодаря проекту удалось снизить закупочную цену товаров.

«Это очень важный проект, как с экологической, так и с социальной и экономической точек зрения. Во-первых, это прямой вклад в развитие экономики замкнутого цикла, когда сырье возвращается во вторичный оборот. Во-вторых, это новые рабочие места, а в-третьих, — снижение стоимости продукции, что очень важно для простых людей», — сообщили в пресс-службе РЭО.