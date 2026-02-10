Униженные и оскорбленные: этот подарок на 23 февраля разрушит жизнь мужчине

Есть презенты, например, «для себя», которые часто несут скрытые негативные послания и разрушают ощущение значимости партнера, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Самый коварный вид — это подарок „для себя“. Женщина дарит мужчине фотосессию, а он терпеть не может фотографироваться. Или билеты на мастер-класс по живописи, потому что мечтает сама там побывать. Такой презент кричит: „Это был подарок мне, а не тебе“. Он показывает полное игнорирование интересов партнера», — объяснила Гладких.

Еще одной рискованной категорией психолог назвала слишком интимные и индивидуальные подарки.

«Парфюм, нижнее белье, предметы личной гигиены — зона высокого риска. Выбрав аромат, который нравится вам, вы заставляете мужчину носить ваш выбор. А неугаданный размер или фасон белья ставят его в неловкое положение. Такие вещи лучше выбирать вместе», — отметила специалист.

Гладких отдельно выделила подарки «с намеком».

«Абонемент в спортзал человеку, который не хочет худеть, или книга по саморазвитию — это не забота, а скрытая критика. Это посыл: „Ты недостаточно хорош, исправляйся“», — подчеркнула она.

Классикой разочарования, по словам эксперта, остаются носки и трусы.

«В шутку — мило. В качестве основного подарка от любимой женщины — признание в том, что вы не увидели в нем личность с увлечениями и мечтами. Это символ полного отсутствия фантазии», — сказала психолог.

Самым обидным вариантом оказались передаренные вещи.

«Абсолютный анти-рекорд по уровню обиды. Это высшая степень неуважения, сообщающая человеку: „Ты не заслужил даже минимальных усилий, я просто избавился от ненужной мне вещи“», — заключила психолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.