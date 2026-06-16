Университет просвещения в Мытищах отметил 95-летие

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Государственный университет просвещения отпраздновал 95-летие в городском округе Мытищи. В торжестве приняли участие студенты, преподаватели и ветераны, а лучших сотрудников наградили знаками отличия Минпросвещения России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Крупнейший педагогический вуз Подмосковья отметил юбилей праздничным мероприятием. В начале церемонии сотрудникам и ветеранам вручили ведомственные награды Министерства просвещения Российской Федерации.

Ректор Наталья Наумова подчеркнула развитие новых профильных направлений. Особое внимание университет уделяет медицинскому факультету, где в этом году ожидается первый выпуск врачей.

«По федеральным программам на факультете также открылись педиатрическое и сестринское отделения, и, конечно, развивается ординатура», — рассказала Наталья Наумова.

Студенты активно участвуют в социальной и патриотической деятельности. Вуз сотрудничает с Российским военно-историческим обществом и федеральными центрами.

«Буквально сегодня 37 наших студентов вернулись из поездки на Соловки. Также благодаря партнерству с федеральными центрами почти 700 учащихся с конца мая работают в детских оздоровительных лагерях. А в рамках проекта с факультетом изобразительного искусства уже реализовались четыре передвижные выставки», — поделилась ректор.

Университет также укрепляет международные связи, продвигая русский язык в ряде африканских стран и возобновляя партнерство с китайскими вузами. Праздничный вечер завершился концертом с участием творческих коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.