Университет Орехово-Зуева расширяет сотрудничество с Брестским государственным университетом

В Государственном гуманитарно-технологическом университете (г. Орехово-Зуево) прошла стажировку старший преподаватель Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина Светлана Ткач. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«С университетом из Бреста ГГТУ связывают отношения плодотворного партнерства, история которого пополнилась новой страницей», — отметили в пресс-службе ВУЗа.

Международная стажировка преподавателя БГУ на факультете математики, информатики и физики включала участие в научно-методическом семинаре «Современные образовательные технологии в физико-математическом и IT образовании», изучение вопросов программирования и веб-дизайна, современных технологий в IT образовании. Их представил на базе лабораторий промышленно-экономического колледжа преподаватель ГГТУ Андрей Можаев.

Также прошло открытое занятие с учащимися 5-х классов средней школы № 4 по теме «Программирование в среде Scratch» в рамках методики преподавания информатики. Занятие подготовила и провела Марина Александровна Косова, старший преподаватель кафедры информатики и физики.

Светлану Николаевну также погрузили в мир беспилотной робототехники. Руководитель студии «Квадро», доцент Института дополнительного образования Евгений Сарыков рассказал об эффективном управлении беспилотниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.