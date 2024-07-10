Университет «Дубна» подписал соглашение с РусБИТех‑Астра о подготовке IT-кадров

Вуз «Дубна» и один из лидеров российского рынка в области ПО планируют развивать полноценное сотрудничество для подготовки ИТ-кадров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Дубна.

«Группа Астра» занимает передовые позиции на рынке РФ в области разработки программного обеспечения и средств защиты информации. В основе экосистемы — Astra Linux, сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба.

Университет и РусБИТех-Астра планируют развивать свое сотрудничество в нескольких направлениях. Например, это создание учебных классов, оснащенных ОС Astra Linux, разработка методических материалов и дисциплин по изучению ОС Astra Linux и других программных продуктов компании, совместные проекты по изучению, внедрению и сопровождению ИС на базе ПО РусБИТех-Астра».

Компания готова помогать в обучении преподавателей профильных дисциплин и включать студентов университета в свои программы поддержки. Также в планах сторон усилить популяризацию отечественных компаний-разработчиков.

Данное сотрудничество будет особенно важно для студентов института САУ, обучающихся по направлению «Информационные системы и технологии» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.