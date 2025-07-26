Unitree выпустила андроида с функцией акробатики и боевых приемов

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В Китае представили самого доступного человекоподобного робота

Китайская компания Unitree представила человекоподобного робота стоимостью менее 450 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ .

«Наш робот сочетает невероятную подвижность с удивительной мощью», — заявляют разработчики, предупреждая о необходимости осторожного обращения с их творением.

25-килограммовый андроид демонстрирует впечатляющие возможности: от плавных кувырков до точных боевых ударов, развивая при этом скорость, сопоставимую с бегом человека.

Особенность новинки — модульная конструкция, позволяющая владельцам самостоятельно модернизировать своего механического помощника.

Unitree уже открыла предзаказы, обещая первые поставки до конца года. Аналитики прогнозируют, что эта разработка может кардинально изменить рынок, сделав человекоподобных роботов такой же обыденностью, как когда-то стали персональные компьютеры.