Ортман предупредила о риске закрытия офлайн-магазинов без налоговой поддержки

Финансист Олеся Ортман предупредила, что без корректировки налоговых условий часть владельцев традиционных магазинов может отказаться от бизнеса и перейти на работу по найму, сообщает АБН24 .

Офлайн-магазины тратят значительные средства на аренду, персонал и содержание площадей. Маркетплейсы берут на себя часть инфраструктурных расходов продавцов. По оценке Ортман, эта разница осложняет конкуренцию для традиционной розницы.

«Отсутствие дополнительных мер поддержки может привести к тому, что часть предпринимателей будет вынуждена закрывать свои торговые точки или отказываться от самостоятельного бизнеса и переходить в категорию наемных работников. Это означает не только сокращение числа предпринимателей, но и снижение объема создаваемой ими добавленной стоимости. Особенно чувствительным такой процесс становится в условиях дефицита рабочей силы и высоких зарплат, когда сохранение малого бизнеса становится важным элементом экономической устойчивости», — пояснила Ортман.

Среди возможных мер финансист назвала возврат лимита для патентной системы налогообложения с 20 млн до 60 млн рублей. Это позволит большему числу предпринимателей работать на патенте и сократить издержки.

Ортман также предложила упростить процедуры по налогу на добавленную стоимость и давать более понятные разъяснения. Специальные налоговые режимы для офлайн-торговли, по ее мнению, помогут частично выровнять условия конкуренции.

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