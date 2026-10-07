Обновленный общественный совет при Минэкологии Подмосковья провел первое заседание

Обновленный состав общественного совета при Минэкологии Подмосковья 7 октября провел первое заседание в доме правительства Московской области. Участники обсудили природоохранные инициативы и выбрали руководство, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

На первом заседании обновленного общественного совета при Минэкологии Подмосковья рассмотрели организационные вопросы, экологическое просвещение, общественные инициативы по мониторингу водных объектов и работу базовой кафедры Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева.

«В общественный совет вошли люди, отлично разбирающиеся в экологических проблемах, известные своими делами, проектами и идеями в отрасли. Мнение представителей общественности, безусловно, поможет по-новому взглянуть на некоторые проблемы и усовершенствовать алгоритмы их решения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Председателем совета избрали заведующую кафедрой экологии Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева Марию Тихонову. Ее заместителем стала председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.

Секретарем совета избрали Алину Витальеву — заместителя председателя комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с муниципальными общественными палатами Общественной палаты Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.