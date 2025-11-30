На форуме «Технологии и инновации» в Дубне компания-резидент ОЭЗ ТВТ «Дубна» Getmobit представила свою последнюю разработку — инновационную платформу для управления гибридными и удаленными рабочими местами с использованием искусственного интеллекта. Выглядит она, как аппарат IРтелефонии, и является мультифункциональным программным продуктом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наша универсальная док-станция GM Box — уникальная, аналогов нет ни в России, ни в мире. Она объединяет в себе все сервисы, которые необходимы современному сотруднику на рабочем месте — подключение к виртуальным инфраструктурам, сервисам IP телефонии, к видеоконференцсвязи», — рассказывает директор департамента управления продуктовым портфелем компании Getmobit Василий Шубин.

По сути это — высококвалифицированный, хорошо обученный, знающий все нюансы работы конкретного предприятия, сотрудник, с бесконечной памятью и феноменальной работоспособностью, круглосуточно решающий поставленные задачи.

Форум «Технологии и инновации» состоялся в ОЭЗ ТВТ «Дубна» и собрал представителей малых технологических компаний, для которых было организовано экспертное обучение — как эффективно реализовывать свои стратегии развития, привлекать финансирование. В качестве спикеров работали руководители институтов развития России. Задачу предлагалось решать с использованием инструментов государственно-частного партнерства. Участники получили максимум информации о том, какие фонды работают с малыми технологическими компаниями, какие размеры грантов им доступны.

«Одной из приоритетных задач, стоящих сегодня перед предприятиями страны, является рост объемов выпуска собственных разработок и инновационных продуктов. Эффективными площадками для развития технологичных и инновационных компаний остаются особые экономические зоны. ОЭЗ „Дубна“ — один из лидеров, продукция ее компаний-резидентов уже давно завоевала как российский, так и международный рынок. Продолжаем поддерживать нашу площадку. Напомню, в прошлом году Правительство РФ утвердило расширение территории ОЭЗ „Дубна“ на 20%», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.