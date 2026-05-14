После дождя 14 мая дороги Петербурга покрылись белой пеной

Утром 14 мая после дождя на дорогах Санкт-Петербурга появилась белесая пена. В Росприроднадзоре объяснили, что она не представляет опасности, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Утренний дождь 14 мая привел к появлению белой пены на проезжей части в разных районах Северной столицы. В этом году такое явление зафиксировали впервые, хотя несколько лет назад оно уже вызывало тревогу у горожан.

Росприроднадзор пояснил, что пена не связана с химическим загрязнением и не представляет угрозы для окружающей среды и акваторий.

Специалисты объяснили, что в жаркую погоду в атмосфере накапливается пыль. Во время дождя она выносится на прогретый асфальт, а шероховатая поверхность дороги способствует взбиванию осадков до состояния пены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.