Уникальный огонь памяти зажгли на мемориале в подмосковной деревне Щекутино

Каждую частицу пламени для Огня Памяти доставили из российских городов-героев — Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы. В столице частицу пламени взяли от Вечного огня на Поклонной горе при участии солдат роты Почетного караула и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Частицы пламени Сбер бережно доставил на мемориал в подмосковное Щекутино в именных инкассаторских автомобилях банка, названных в честь городов-героев. Огонь Памяти, зажженный на мемориале в Щекутино, будет поддерживаться в течение десяти часов.

«Мемориал в Щекутине — это очень знаковое место. Сбер более 10 лет заботится об этом мемориале. Для нас это особая честь, потому что здесь покоятся останки героев, защищавших Москву. Это были представители гражданских профессий. Те, кто трудился в ведомствах, комиссариатах, в финансовых учреждениях — Гострудсберкассах. Это были наши коллеги. Они по доброй воле записались в ополченцы и прибыли защищать столицу. Для нас эта забота — особая честь. Сюда мы приглашаем ветеранов, наших коллег, волонтеров, которые в течение года стараются заботиться о памятнике», — сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.