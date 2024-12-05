Уникальный колокол Благовест встречает верующих в храме Подмосковья

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На колокольне Троицкого храма в Электроуглях установлен уникальный колокол весом в 1,2 тонны. Традиционно именно колокол Благовест подает первый призыв к Божественной литургии, который знаменует начало главных православных праздников и воскресных служб, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Колокол, получивший имя Благовест, — теперь крупнейший среди церковных колоколов в округе. Его звучание, по словам представителей церкви, разносится на многие километры, напоминая жителям и гостям города о важности духовных ценностей и приглашая прихожан на богослужения.

Данный колокол — особый символ храма, исполняет роль «голоса», зовущего верующих к важнейшим церковным службам. На его поверхности изображены религиозные сцены и символы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.