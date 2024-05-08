Уникальный фарфоровый иконостас установят в храме Петербурга

В Санкт-Петербурге мастера Императорского фарфорового завода приступают к амбициозному проекту — изготовлению 14-метрового иконостаса из фарфора для воссоздаваемой церкви Сошествия Святого Духа, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как рассказала руководитель проектов завода Ольга Куранова, уникальность этого иконостаса заключается не только в его внушительных размерах, но и в самом материале — фарфор очень сложно использовать для создания столь масштабных конструкций со строгими геометрическими формами и множеством мелких деталей.

Тем не менее, после 4 лет работы над пилотным проектом размером 1,5×3 м специалистам удалось подобрать оптимальный рецепт фарфоровой массы и отработать технологию. Как отмечает модельщик высшей категории Александр Петров, теперь завод готов к полномасштабной реализации проекта, который в 7 раз превышает размеры опытного образца.

По его словам, сейчас уже сформирована проектная документация, имеется необходимый опыт. Теперь осталось только собрать расширенную команду мастеров, так как для создания крупного фарфорового иконостаса усилий 8 человек будет недостаточно.

Это будет поистине грандиозная работа, не имеющая аналогов в мировой художественной керамике, подчеркнули авторы проекта. Фарфоровый иконостас должен стать центральным украшением воссозданного петербургского храма Сошествия Святого Духа.