Уникальные звуки: ученые рассказали о пении морских леопардов

Производимые ими звуки напоминают человеческое творчество, а именно детские рифмы или музыкальные произведения группы The Beatles.

В период спаривания самцы морских леопардов уходят под ледяной покров и начинают издавать протяжные вокализации, состоящие из пяти различных типов звуков. Исследователи, изучив эти сигналы, пришли к выводу, что вокализации этих животных организованы и напоминают детские рифмы, характеризующиеся повторами и прогнозируемостью.

Каждый самец имеет свою неповторимую последовательность звуков, по которой другие особи могут его идентифицировать в водной среде. Механизм обучения этим песням пока остается загадкой. Морские леопарды ведут одиночный образ жизни, и вероятно, навыки пения передаются между особями через самок: они также умеют петь, хотя и не так долго как самцы.